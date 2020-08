Nach coronabedingter Unterbrechung startet das Team des Albert-Schweitzer-Trainingszentrums mit seinen Kruse für pflegende Angehörige wieder durch.

Geschlossene Pflegeeinrichtungen während der Corona-Krise zeigten einmal mehr, wie wichtig es ist, dass auch pflegende Angehörige gut geschult sind. Ab August bietet das Team des Albert-Schweitzer-Trainingszentrums deshalb wieder seine Kurse an, bei denen Experten den pflegende Angehörige auf verständliche Weise ihr fundiertes Wissen aus der Praxis weitergeben. Ziel ist es, dass die Teilnehmer zukünftige Herausforderungen sicher und erfolgreich bewältigen. Zudem kann man sich in ungezwungener Atmosphäre über alltägliche Probleme in der Pflege sowohl mit Experten als auch mit andere pflegenden Angehörigen austauschen. Weitere Infos: ggz.graz.at sowie telefonisch montags bis freitags zwischen 08:30-12:30 unter 0316/70601064.