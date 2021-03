Auffällig wurde der 30-Jährige aus dem Bezirk schnell einmal, als er Freitag abends in den Plabutschtunnel eingefahren ist: Denn wie auf der Videoüberwachung gut zu sehen war, touchierte er gleich mehrmals den Randstein im Tunnel. Dabei beschädigte der Mann, der auf der A9 Richtung Linz unterwegs war, die Reifen seines PKW stark. Zu guter Letzt war dann an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken, mit Müh und Not rettete sich der schwer alkoholisierte Lenker in eine Parkbucht.

Führerschein und Auto weg

Dort holte ihn dann ein "Taxi" ab – allerdings eines mit Blaulicht. Polizisten der Autobahnpolizei nahmen den Mann in Gewahrsam, der danach erfolgte Alkotest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen, das Auto abgeschleppt.

Der richtige "Kater" dürfte aber erst folgen, denn der Plabutschtunnel musste vorübergehend gesperrt werden, da dürften auf den Alkolenker noch einiges an Kosten zukommen ...