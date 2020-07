Gütesiegel gibt es in unserem Land bekanntlich unüberschaubar viele, auf eines kann man sich künftig aber jedenfalls verlassen: auf jenes mit dem Titel "AMA-Genussregion". Die Verlässlichkeit hat weniger mit dem Siegel an sich, sondern vielmehr mit den damit ausgezeichneten Betrieben zu tun. Ganz aktuell wurden nämlich in der Steiermark gleich drei Unternehmen "veredelt", an der Spitze steht dabei der Grazer Kult-Fleischhauer Josef Mosshammer in der Zinzendorfgasse. Ebenfalls neu im Bunde: das Grazer Gasthaus "Stainzerbauer" sowie der Direktvermarktungsbetrieb von Eva und Hannes Zach aus Pertlstein.

Regionalität bedeutet Klimaschutz

Der Schauplatz für die Siegelverleihung war der idyllische Innenhof der Fleischerei Mosshammer, dorthin "verirrte" sich auch jede Menge Politik-Prominenz. Angeführt von Landeshauptmann (und Stammkunde) Hermann Schützenhöfer waren auch Ministerin Elisabeth Köstinger, Agrar-Landesrat Hans Seitinger und Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher dabei. Schützenhöfer brachte es stellvertretend für alle auf den Punkt: "Regionalität und die Selbstversorgung mit Lebensmitteln ist wichtiger denn je – und außerdem ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz."

Bauernbund-Ball vor der Absage?

Ebenfalls vor Ort war Bauernbund-Direktor Franz Tonner vor Ort. Dieser hatte allerdings keine guten Nachrichten im Gepäck: Coronabedingt wackelt naturgemäß auch Österreichs größter Ball, der steirische Bauernbund-Ball 2021. Noch versuche man alle Möglichkeiten auszuloten, Tonner ist allerdings wenig optimistisch, dass ein Event dieser Größenordnung im nächsten Jahr über die Bühne gehen kann.