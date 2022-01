Ein Handydieb konnte Dienstagabend dank der Hilfe von zwei Zeugen kurz nach der Tat von der Polizei im Bezirk Gries gestellt und verhaftet werden.

GRAZ. Am Dienstag kurz vor 11 Uhr abends wurde eine Polizeistreife am Griesplatz auf einen 49 Jahre alten, scheinbar alkoholisierten Grazer aufmerksam. Als die Streife sich nach dem Wohlbefinden des Mannes erkundigte, wurde sie von zwei Zeugen darauf hingewiesen, dass dem Mann unmittelbar zuvor dessen Handy von einem 36-jährigen Algerier entwendet worden war, der sich noch in der Nähre aufhielt. Der Täter habe den Grazer umarmt und ihm so das Handy aus der Tasche ziehen können.

Eine Kontrolle des betreffenden Algeriers ergab, dass dieser tatsächlich das Mobiltelefon des Grazers bei sich trug. Der Täter wurde festgenommen, die Einvernehmung ist für den heutigen Tag anberaumt.

