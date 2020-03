Und so schnell kann es gehen: Da will Mama ihren Töchtern eigentlich nur etwas Gutes tun, indem sie für zwei routinemäßige Impfungen in der Kinderarztpraxis ihres Vertrauens erscheint und eine Stunde später steht Mama samt Kindern unter Hausarrest und findet sich mitten im Corona-Wahn(sinn) wieder.

Willkommen im Corona-Wahn(sinn)

Zehn Minuten zwischen Buchvorlesen und Schaukelpferdausreiten sind in der Kinderarztordination in Graz St. Leonhard vergangen, als eine der Assistentinnen alle Wartenden bittet, in das Babystillzimmer nebenan zu gehen, da "eine schwer erkrankte Person" durch die Ordinationsräume geführt werden müsse. Schweigsam und betreten folgen alle 12 betroffenen wartenden Mamas, Papas und Kinder den Anweisungen. Im Babywarteraum sind ebenfalls zwei kleine Patienten – darunter ein Neugeborenes – mit ihren Eltern vertreten. Nach einigen weiteren Minuten des Wartens, in denen das Ausmaß des nun drohenden "Super-Gaus" langsam dämmert, betritt der zuständige Kinderarzt das Extrazimmer und verlautbart – ebenso betreten: "Es ist leider das eingetreten, was niemand von uns möchte, ich am allerwenigsten, aber wir haben hier einen möglichen Verdachtsfall einer ansteckenden Erkrankung und bis das Ergebnis des Tests morgen vorliegt, muss ich Sie bitten, direkt im Anschluss gleich nach Hause zu fahren, dort zu bleiben und mit niemanden Kontakt zu haben." Die erste Reaktion eines jungen Schülers nimmt dem ganzen Drama zumindest den ärgsten Schrecken: " Das heißt, keine Schule morgen?" ... "Ja, genau, damit hat das Ganze zumindest einen kleinen Vorteil", so der Arzt. Die Reaktionen der Erwachsenen fallen naturgemäß etwas weniger enthusiastisch aus.

Während der Mitteilung durch den Arzt ist hinter der Glastür im eigentlichen Warteraum inzwischen ein hektisches Treiben von Rot-Kreuz-Mitarbeitern entstanden. Die Ordination wurde außerdem ebenfalls gesperrt ...

Wo ist noch einmal schnell das Desinfektionsmittel?

Nach dieser ersten Information werden alle wieder in den Wartebereich entlassen: Die Mamas und Papas zücken ihre Handys, um ihr Umfeld zu informieren. Die Kinder hängen ob der unsicheren Lage teilweise in der Luft beziehungsweise nehmen sicherheitshalber einfach wieder am Schaukelpferd Platz. Eine der beiden Assistentinnen durchbricht die Anspannung mit einem süßen verlockenden Angebot: "Ein paar Gummibärchen, was Anderes haben wir leider nicht." Man merkt, auch für den Arzt und seine Mitarbeiterinnen ist die Situation weit von jeglicher Routine entfernt, aber trotz dieser "viralen Premiere" agieren sie taff und haben die widrigen Umstände im Griff.

Während sich das (be)handelnde Team kurz zu einer Beratung zurückzieht beziehungsweise weiterführende Informationen von Gesundheitsamt und Amtsarzt einholt, entspannt sich die Stimmung unter den Festsitzenden langsam und Galgenhumor macht sich breit: "Lassen wir die Mama jetzt überhaupt heimkommen?", fragt ein Vater seinen Sohn. Der Gedanke einer "Lagerparty" flammt kurz auf, aber dafür fehle wohl genügend Essen und Trinken, nur die Gummibärchen allein sind es dann wohl auch nicht. Dennoch: Neben all den Scherzen werden heimlich Fläschchen mit Desinfektionsmittel aus der Handtasche gezogen und eiligst die eigenen sowie die Finger der Kinder eingerieben (auch die Autorin dieser Zeilen ertappt sich dabei).

Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber ...

Nach weiteren endlos scheinenden Minuten – denn im Endeffekt sind es nur Minuten – gibt es weitere Informationen von der "Corona-Front": "Alle Kinder, die noch dringend angeschaut werden sollten, weil sie krank sind, können bleiben", so der Arzt. "Alle, die für Impfungen oder eine Sportuntersuchung hier sind, bitte ich nach Hause zu fahren ... aber nicht mit den Öffis." Hoffentlich wohnt also keiner weit weg oder ist mit dem eigenen Auto da, denn sonst kann das ganz lustig werden, ein Taxi ist wahrscheinlich genauso wenig ratsam. "Nur damit wir hier Klartext sprechen: Es geht um den Corona-Virus", so die Frage einer Mutter. "Ja natürlich", antwortet der Mediziner. "Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient daran erkrankt ist, ist gering, aber sie besteht." Na bumm, "aber warum ist der Patient überhaupt in die Praxis hereingekommen?" Immerhin steht in großen Lettern an der Tür, wie man sich bei einem Verdacht auf Corona zu verhalten habe und eben nicht in Arztpraxen (ein)marschieren solle... Die Antwort klingt plausibel, ist für die wartenden Hausarrest-Aspiranten jedoch wenig befriedigend: "Zunächst war überhaupt kein Verdacht gegeben, erst im Zuge der Untersuchung und der Anamnese des Patienten ist der Verdacht zunehmend aufgekeimt."

Bevor die Seuchenpolizei kommt

"Bevor Sie die Ordination verlassen, würde ich Sie noch bitten, Ihre Hände zu desinfizieren", so der Arzt und entlässt damit jene Eltern und Kinder, die nun statt einer zusätzlichen Impfung einen Corona-Verdacht mit heim nehmen dürfen. "In wenigen Minuten kommt die Seuchenpolizei und desinfiziert die gesamte Praxis, die morgen geschlossen bleibt", informiert der Arzt. "Bitte bleiben Sie morgen zu Hause und warten Sie auf unseren Anruf über das Testergebnis ..."

Und so schnell kann es gehen ....