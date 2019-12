Top: Energie-Gutscheine helfen vielen Bedürftigen

Seit vielen Jahren spenden die Geschäftsführer der Energie Graz, Boris Papousek und Werner Ressi, rund um die Weihnachtszeit Energie-Gutscheine an Organisationen, die Menschen in Notlagen unterstützen. Auch heuer wurden Altbürgermeister Alfred Stingl und die WOCHE-Aktion "Von Mensch zu Mensch" auserwählt. "Die sichere und leistbare Versorgung mit Energie zählt zu den Grundbedürfnissen von Menschen. Mit der Unterstützung der wertvollen Aktion ,Von Mensch zu Mensch' von Alfred Stingl möchten wir einen Beitrag leisten, um bedürftigen Menschen zu helfen", betonen Ressi und Papousek. Wir sagen Danke für eine so großzügige Unterstützung.