Der junge Kater "Bizeps", Liebling im Tierheim Arche Noah, musste einer schwierigen Operation unterzogen werden, um sein Leben zu retten. Die Arche Noah bittet um Spenden, um die Kosten der Prozedur und der medizinischen Betreuung zu decken.

GRAZ. Erst rund fünf Monate alt ist der Kater, als er ins Tierheim Arche Noah gebracht wurde. Schnell konnte er mit gutem Futter und Medikamenten wieder aufgepäppelt werden und wurde bald zum Liebling in der Tierklinik in der Arche. „Oft hat er nur gefressen, wenn jemand bei ihm gesessen ist oder ihn gefüttert hat“, erzählt eine der Tierarztassistentinnen, der er besonders ans Herz gewachsen ist und die ihm den Namen „Bizeps“ gegeben hat.

Dann der Schock: bei "Bizeps wurde eine Fehlentwicklung des Brustkorbes diagnostiziert, die Druck auf Herz und Lunge ausübt. Der Kater musste daraufhin einer aufwendigen und kostspieligen Operation in einer externen Tierklinik unterzogen werden. Die Kosten dafür trägt der Aktive Tierschutz. Die kommenden beiden Wochen werden kritisch, in dieser Zeit steht Bizeps unter ständiger Beobachtung und wird medizinisch betreut. Wer seine medizinische Betreuung unterstützen möchte kann dies mit einer Spende an folgendes Konto tun:

Kontoinhaber: AKTIVER TIERSCHUTZ AUSTRIA

IBAN: AT71 3800 0000 0513 5025

BIC: RZSTAT2G

Betreff: Bizeps

Das könnte dich auch interessieren:

Abgabewelle überrollt das Tierheim Arche Noah