Unter den Stichwörtern "Freiheit", "Fortschritt" und "Gerechtigkeit" präsentieren die steirischen Neos am Mittwoch ihre neue Kampagne, die pro Schlagwort drei konkrete Maßnahmen beinhaltet. Zum Start in "neue Zeiten" wurde außerdem eine Plakatserie entworfen.

STEIERMARK. Unsere Gegenwart sei nicht mehr mit der Zeit vor der Corona-Pandemie vergleichbar, der Krieg, die Teuerungswelle sowie das Kräftemessen, in dem sich Demokratie und Autokratie als Kontrahenten gegenüber stehen, hätten noch verstärkt zu diesem Wandel beigetragen. Dieser Auffassung sind zumindest die steirischen Neos, die deshalb "neue Zeiten" als angebrochen betrachten, denen man mit Visionen und einem Wettbewerb der besten Ideen begegnen müsse: "Es darf nicht mehr darum gehen, wer was wird, sondern es muss darum gehen, wohin die Steiermark gehen soll", betont Klubobmann Niko Swatek.

Bildung, Windräder, Entlastung



Konkret schlagen die Neos unter den Stichwörtern "Freiheit", "Fortschritt" und "Gerechtigkeit" neun Maßnahmen vor, mit denen zur Lösung drängender Probleme beigetragen werden soll.

Im Bereich der Freiheit sehen die Neos die Bildung als die zentrale Stelle, an der der sprichwörtliche Hebel angesetzt werden muss. Gefordert werden daher bessere Rahmenbedingungen in der Elementarpädagogik sowie die Umsetzung der Barcelona-Kriterien, die auch im ländlichen Raum ausreichende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren vorsehen. Auf diese Weise soll der "Massenkindhaltung" Einhalt geboten und die pädagogische Tätigkeit zum "wichtigsten Beruf der Gesellschaft" aufgewertet werden, wie Swatek erläutert. Ebenfalls eine Aufwertung wünschen sich die Neos im Bereich der Lehre, indem beispielsweise ein an das Selbsterhalterstipendium angelehnte Fördermodell umgesetzt wird oder Lehrlingsbetriebe von der Kommunalsteuer befreit werden.

Die Neos fordern Verbesserungen im Bereich der Elementarpädagogik, beispielsweise durch kleinere Gruppen und mehr Personal.

Das zweite Forderungsbündel, das sich dem Fortschritt verpflichtet sieht, enthält die Einrichtung einer Fastlane für grünen Wasserstoff, die die Steiermark mit Slowenien, Kroatien und Italien zusammenschließen soll. Darüber hinaus sollen fortan jährlich 50 Windräder erbaut und ein Fachkräftezentrum errichtet werden.

Für mehr Gerechtigkeit soll aus Sicht der Neos schließlich ein 50 Millionen Entlastungspaket für Familien, die Indexierung der steirischen Sozialleistungen sowie ein Anti-Postenschacher-Gesetz sorgen.

Die neue Plakatserie der Neos wartet auch mit neuen Farben, Schriften und einem veränderten Logo auf.

"Alles neu" - auch auf den Plakaten



Die "neuen Zeiten" spiegeln sich auch in der am Mittwoch präsentierten Plakatserie der Neos wider, die ein "neues Denken" und "neues Handeln" versprechen, die aktuellen Herausforderungen aber auch als "Chance" bezeichnen.

