Der SK Puntigamer Sturm Graz ist einer von 14 Klubs, der die Lizenz für die höchste österreichische Spielklasse in erster Instanz erhalten hat. Die Österreichische Fußball Bundesliga hat die entsprechenden Entscheidungen vom Senat 5 heute bekannt gegeben.

GRAZ. Die ÖsterreichischeFußball-Bundesliga hat nach Prüfung und Evaluierung aller eingereichter Unterlagen heute 14 Bewerbern die Lizenz für die Bundesliga und 14 Bewerbern die Zulassung für die 2. Liga für die Saison 2022/23 in erster Instanz erteilt. Nachdem die Prüfung der finanziellen Kriterien in den vergangenen Jahren Pandemie-bedingt ausgesetzt worden war, beziehungsweise in abgeschwächter Form stattfand, wurde das Lizenz- und Zulassungsverfahren in diesem Jahr wieder wie gewohnt abgehalten.

„Dass so viele Klubs die Lizenz bzw. Zulassung in erster Instanz erhalten haben, obwohl wieder zum gewohnten Lizenz- und Zulassungsverfahren zurückgekehrt wurde, ist erfreulich und spricht für die gute Arbeit der Klubs", so Thomas Hofer-Zeni, Vorsitzender des zuständigen Senat 5.

Solide Arbeit beim SK Sturm

Die Finanzabteilung des SK Sturm rund um Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich hat offenbar viel Zeit und Mühe in die lückenlose Aufbereitung der Unterlagen investiert: Der SK Sturm Graz hat die Zulassung für die Bundesliga ohne Auflagen erhalten. "Neben dem sportlichen Erfolg steht solides, wirtschaftliches Arbeiten bei uns immer an erster Stelle", betont Tebbich und freut sich: "Ich bin sehr glücklich, dass wir auch dieses Jahr wieder alle Kriterien der Bundesliga erfüllen."

Auch der SK Sturm Graz II hat die Zulassung für die zweite Liga ohne Auflagen erhalten und wäre daher bei einem möglichen Aufstieg spielberechtigt. Erfreuliches gibt es auch von den SK Sturm Graz Damen zu berichten: Die Lizenz zur Teilnahme an den Bewerben der UEFA Women’s Champions League im Spieljahr 2022/23 wurde erteilt, jetzt fehlt nur noch die sportliche Qualifikation dafür.