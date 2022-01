In der Grazer Winterwelt konnten am Wochenende Interessierte die Sportart Curling ausprobieren. Zahlreiche Sportfans waren mit dabei. Nun liebäugelt man in der Stadt sogar mit einem eigenen Curling-Verein.

GRAZ. Der geneigte Sportfan kennt es von Olympischen Winterspielen: Immer, wenn man den Fernseher einschaltete, um Bewerbe und Entscheidungen zu sehen, bekam man die schreienden Gestalten mit dem Besen in der Hand zu sehen. Curling wird auch bei den demnächst startenden Winterspielen in Peking in Dauerschleife übertragen werden, 19 Tage lang darf der Laie zusehen, wie die 20-Kilo-Granitsteine über das Eis „sliden“.

Curling ist doch ein Sport

Eines vorweg: Wer denkt, dass Curling erstens eine einfache Sportart und zweitens nicht anstrengend ist, hat es selbst noch nie ausprobiert. All jene Grazer Sportfans, die am vergangenen Wochenende Curling in der Grazer Winterwelt kennenlernen konnten, wissen nun: „Wischen“ kann tatsächlich richtig weh tun, außerdem gibt es Muskeln an Stellen im Körper, die man bis dahin nicht kannte …

In Zusammenarbeit mit dem Curling Club Steyr und dem Österreichischen Curling-Verband wurde den Interessierten die durchaus faszinierende Sportart nähergebracht. Als Coaches fungierten Philipp Eichinger und Alexander Piesinger, beide aus Steyr. Das Resümee: Der Fun-Faktor ist beim Curling besonders hoch, denn relativ schnell bekommt man ein Gefühl für das Eis und die Steine. Sehr rasch entwickelt man auch den notwendigen Ehrgeiz, agiert als Team und kämpft um jeden Zentimeter, den der Stein auf dem Eis zurücklegen soll. Die Schnuppertrainings waren dafür beste Gelegenheit, zahlreiche Grazer wurden nun auf diesem Weg vom „Curling-Fieber“ gepackt.

Los geht's: Graz wird wohl bald einen eigenen Curling-Verein haben.

Foto: Regionalmedien Steiermark

hochgeladen von Roland Reischl

Ein eigener Curling-Verein für Graz

Im internationalen Vergleich fristet Curling in Österreich zwar noch ein Schattendasein, gerade einmal acht Vereine gibt es im Land. Die Anhängerschaft für diese Sportart wächst allerdings zunehmend. In der Steiermark ist derzeit (noch) kein Club aktiv. „Umso mehr würden wir uns freuen, wenn sich im Süden von Österreich ein paar Curling-Begeisterte für einen Verein finden würden“, meint Eichinger, seines Zeichens Vizepräsident des Österreichischen Curling-Verbandes. „Als Verband unterstützen wir Neugründungen mit entsprechender Ausrüstung und Know-how.“ Aufgepasst: Wer Interesse hat, den ersten Grazer Curling-Club ins Leben zu rufen, sollte sich per Mail unter info@letsgograz.at melden. Und vielleicht entsteht aus einem Schnuppertraining tatsächlich der erste steirische Curling-Club, wir von MeinBezirk.at bleiben dran.

Infos zur Sportart:

Curling stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist somit mehr als 300 Jahre älter als „König Fußball“. Aufgrund seiner komplexen taktischen Möglichkeiten wird es auch als „Schach auf dem Eis“ bezeichnet. In Kanada, Schottland, Skandinavien und der Schweiz zählt es zu den populärsten Volkssportarten. In Österreich gibt es derzeit acht Curling-Vereine: Wien (2), Kitzbühel (Tirol, 2), Steyr, Linz, Traun (alle OÖ), St. Margarethen (NÖ).

Mehr Geschichten aus Graz gibt es hier.