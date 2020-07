Schöcklplateau-Marathon: 42 Kilometer zum Glück

Ein Laufevent der besonderen Art: Am 1. August feiert der Schöcklplateau-Marathon seine Premiere.



Für die meisten von uns ist die Tatsache, einen Marathon über 42 Kilometer laufend bewältigen zu müssen, schon verrückt genug. Nicht so für Joachim Hirtenfellner und Simon Klasnic, die Veranstalter des ersten Marathons am Grazer Hausberg, dem Schöckl, am 1. August. Auf durchschnittlich 1.400 Metern Seehöhe werden insgesamt über 2.000 Höhenmeter auf dem rund drei Kilometer langen Rundkurs absolviert. "Einen Marathon in dieser Höhenlage bei nur rund 90 Prozent Sauerstoffgehalt zu laufen, ist natürlich kein ,Lärcherl'", lacht Hirtenfellner, der aber betont: "Im Vordergrund steht das Gemeinsame. Nachdem durch Corona quasi alle Laufveranstaltungen abgesagt wurden, freuen wir uns einfach darauf, wieder das gemeinsame Sporteln und Laufen zu ermöglichen."

Veranstalter: Alpengasthof-Chef S. Klasnic (l.) und J. Hirtenfellner

Foto: Hirtenfellner

hochgeladen von Stefan Haller

Vorschrift ist Vorschrift



Neben dem Marathon wird auch ein Halbmarathon veranstaltet. "Die Idee zu einem Marathon am Schöckl hatte ich schon länger, die jetzige Premiere ist aber vor allem während der Coronazeit recht kurzfristig entstanden. Der Plan ist es aber schon, dieses Event in den kommenden Jahren zu einem fixen Termin im Laufkalender zu machen", erzählt Hirtenfellner. Selbstverständlich wird trotz aller Lockerungen der Corona-Maßnahmen Wert auf genaueste Einhaltung der Regelungen gelegt. So wird es voraussichtlich keinen Massenstart geben, sondern Einzelstarts in mehreren Sekunden Abstand. "Die detaillierten Ablaufregeln folgen noch, je nachdem wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickelt, wäre es vielleicht möglich, zumindest die Starter des Marathons mit genügend Abstand, aber in einem Pulk loslaufen zu lassen", so Hirtenfellner. Die Zeitnehmung und Streckenaufzeichnung erfolgt über die Uhren der Sportler, die Zeiten und Strecken werden dann über eine digitale Plattform zusammengefasst, kontrolliert und ausgewertet. „Es wird eine Laufveranstaltung der besonderen Art“, freut sich auch Alpengasthof-Chef und Co-Veranstalter Simon Klasnic.

Strecke: 14 Mal muss die Drei-Kilometer-Runde bewältigt werden.

Foto: KK

hochgeladen von Stefan Haller

Laufen für den guten Zweck



Die Anmeldung für den Schöcklplateau-Marathon läuft bereits, die Teilnehmerzahl ist auf 100 Starter begrenzt. Die Vergabe der Startplätze erfolgt nach dem „First come, first serve“-Prinzip. Nenngeld ist bei der Premiere der neuen Laufveranstaltung nicht zu entrichten. „Wir werden um freiwillige Spenden bitten, die wir allesamt einem karitativen Zweck zukommen lassen“, so die beiden Organisatoren. Anmeldung und Informationen unter www.schoecklmarathon.at, auch vor Ort beim Alpengasthof werden Anmeldungen entgegengenommen.