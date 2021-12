Positives Zeugnis für "BCB4COMPANY": Von der Pflege bis zur Gastro nutzten Unternehmen das städtische Angebot.

GRAZ. Eine Anlaufstelle für Unternehmen schaffen, die Menschen mit Migrationshintergrund als Fachkräfte beschäftigen wollen und interkulturelle Hürden am Arbeitsmarkt möglichst professionell aus dem Weg schaffen. Das sind die Ziele des neuen Projekts "BCB4COMPANY", das die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt und dem Integrationsreferat auf die Beine gestellt hat. Die nötige Expertise bringt das interkulturelle Zentrum "Zebra" mit, das schon seit über 30 Jahren Menschen mit Fluchterfahrung berät. Das Unterstützungsprogramm läuft seit Mitte diesen Jahres – jetzt ziehen die Verantwortlichen erstmals (eine positive) Bilanz.

Professionelle Betreuung

Das Angebot von "BCB4COMPANY" reicht von Coachings für Wirtschaftsbetriebe bis hin zu Bildungsberatungen für anerkannte Flüchtlinge. Da gehe es zum Beispiel um rechtliche Hilfestellung, aber auch um die Frage, ob ein anderswo erworbener Abschluss auch in Österreich seine Gültigkeit hat, beschreibt Alexandra Köck, Geschäftsführerin der Organisation "Zebra".

Mehrsprachiges Service

Neben qualifizierten Coaches stehen im Unterstützungsprogramm mehrsprachige Berater zur Verfügung: So kann nach einem Erstgespräch auch laufend interkulturelle Unterstützung direkt im Betrieb garantiert werden. Finanziert wird das Angebot von der Stadt Graz – und es findet guten Zulauf, wie Köck zum Jahreswechsel resümiert.

Konstante Nachfrage

15 Unternehmen hätten sich demnach in den letzten Monaten bereits bei "BCB4COMPANY" gemeldet und um Unterstützung angesucht. Alle 15 habe der Verein erfolgreich beraten können, heißt es in einem ersten Resümee. Köck sieht großes Potenzial in dem gerade erst angelaufenen Projekt. „In den Anfragen spiegelt sich der Arbeitskräftemangel wider, der sich durch die unterschiedlichsten Branchen zieht." Unterstützungsangebote wie "BCB4COMPANY" könnten dem entgegenwirken, da sie das Potenzial geflüchteter Menschen sichtbar machen, schließt Köck.

