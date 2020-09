Ein Drittel der steirischen Gründungen kommt aus dem Zentralraum Graz.



Auch wenn die Auswirkungen der Coronakrise an der Grazer Wirtschaft nicht spurlos vorübergehen, können die Grazer stolz auf ihre Stadt sein, denn die Murmetropole ist und bleibt steirischer Unternehmensprimus.

Stadt der Gründer



Wie aus dem kürzlich veröffentlichen WIBIS-Wirtschaftsbericht hervorgeht, ist Graz vor allem auch die Hauptstadt des Gründungsgeschehens in der Steiermark: So zeichnet der Zentralraum Graz im vergangenen Jahr für mehr als ein Drittel des steirischen Gründungsgeschehens verantwortlich.

Zudem standen 2019 insgesamt knapp 200.000 Grazer in einem Arbeitsverhältnis, das sind über 35 Prozent aller Beschäftigten steiermarkweit. Des Weiteren ist Graz Spitzenreiter bei den Lehrlingen, knapp 4.000 und damit ein Viertel der jungen Menschen fanden in der Landeshauptstadt ihren Ausbildungsplatz.

Dynamischer Zentralraum



Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die steirische Bevölkerung insgesamt zwar weniger dynamisch wächst, allerdings stellt der Raum Graz hier die Ausnahme dar. Laut WIBIS wird der Zentralraum Graz in den nächsten Jahren eines der am stärksten wachsenden Gebiete in Österreich sein.