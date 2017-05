Aquarianer- und Terrarianer Stammtisch Graz

Zum Aqua-Terra-Stammtisch im Wonnemonat Mai laden wieder herzlich ein und zwar zu einem sehr spannenden Vortrag amMittwoch, dem 17. Mai 2017, um 19,30 Uhr, von und mit

Die Unterwasserwelt kroatischer und griechischer Küsten

Die Unterwasserwelt kroatischer und griechischer Küsten im Rahmen zahlreicher Sommerurlaube in Kroatien und Griechenland (Peloponnes) konnte die vielfältige Unterwasserwelt der Adria auch an Badestränden beobachtet werden. An diesen wurden 20 bis über 50 Fischarten je Strand entdeckt und etliche davon auch fotografiert. Es kommen aber auch küstennahe Fließgewässer und Lagunen nicht zu kurz.Anschließend Diskussion und Erfahrungsaustausch.Eintritt frei - Gäste herzlich willkommen.