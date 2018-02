Kreatives Schreiben - Schreibkurs

einfach. besser. schreiben - Kreative Schreibwerkstatt



Ein 6-teiliger Schreibkurs unter der Leitung von Astis Schrag, M.A. von März - Juni 2018 entführt die TeilnehmerInnen in die Welt der eigenen Kreativität, der eigenen Texte.



Mehrgenerationenhaus Waltendorf

Erkunden Sie in der gemütlichen Athmosphäre im Mehrgenerationenhaus Waltendorf an 6 Abenden die spannende Welt des Schreibens. Sie erhalten fundierte Informationen über Grundlagen, erfahren, wie Sie ganz leicht zu Ihrem Text finden und experimentieren nicht nur mit Wörtern.

Gemeinsame Schreibzeit

Lernen Sie, wie Sie Ihre Geschichte/n verfassen, mit Schreibblockaden umgehen können, welcher Schreibtyp Sie sind und staunen Sie, was alles in Ihnen steckt.Nutzen Sie die Energie, die beim gemeinsamen Schreiben in der Gruppe entsteht, lernen Sie interessannte Menschen kennen und freuen Sie sich, beim Vorlesen Ihren Text zum Leben zu erwecken.Information und AnmeldungMelden Sie sich unter mail@textbau.at oder unter 0664/3336136 an oder erhalten Sie nähere Informationen. www.textbau.at Geringe Teilnehmerzahl = mehr Zeit für die TeilnehmerInnen