Glitzer und Glamour: So edel war die 20. Opernredoute – Bildergalerie

28.01.2018, 17:40 Uhr

Die Jubiläumsredoute lockte 2.500 Besucher in die Grazer Oper – darunter viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Rauschende Ballnacht



Strahlen, glitzern, funkeln: Das war auf der 20. Opernredoute Programm! Damen in traumhaften, festlichen Roben (viele davon in Kleidern vonoder) und Herren in ihren Smoking und Fracks standen schon Schlange, um beim Ballhighlight in diesem Jahr teilzunehmen.Eine hohe Promidichte auf der Feststiege war schon ein Indiz dafür, dass sich niemand die rauschende Ballnacht entgehen lassen wollte. Und diese hatte es in sich: Nach der Eröffnung durch das Philharmonische Orchester der Oper Graz unter der Leitung von, bei der erstmals auch der Chor beteiligt war, begeisterten die Künstler des Hauses die Besucher. Die Herzen eroberten hier die Schüler der Ballettschule im Sturm und die 96 Debütanten sorgten für die perfekte Polonaise – zum Schluss formten sie die Zahl 20 – passend zum 20. Jubiläum. Die Choregorafenvon der Tanzschule Schweighofer undvon der gleichnamigen Tanzschule waren überglücklich und erleichtert. Und auch Organisator, "Hausherrin"und Conférencier(mit seiner Puppe "Gisela Hering") strahlten über das ganze Gesicht.Um Mitternacht überraschten die Stars der Oper das Publikum alsoder, bevor Tanz-Ladyzur Quadrille bat.Welche Promis tanzten sich durch die Nacht oder genossen einen Drink an einer der Bars? Die Liste war in diesem Jahr besonders lang. Und auch der Anteil der Regierungsmitglieder war nicht zu verachten. Frauen- und Familienministerin, Außenministerinund Verteidigungsministerwaren ebenso dabei wie NationalratspräsidentDie WOCHE fragte die Promis zum Anlass des 20. Jubiläums, was sie gerne 20 Mal machen würden. Bogner-Strauß meinte etwa: "Ich würde sehr gerne 20 Mal ausschlafen, denn das kommt zur Zeit etwas zu kurz." Wolfgang Sobotka fielen da einige Dinge ein: tanzen, essen, lesen ... aber: "Sicher keine Ordnunsrufe erteilen!"Auch die Landespolitik war zahlreich vertreten: Landeshauptmann, die Landesräteundgaben sich ebenso wie Landtagspräsidentinoder der ehemalige Landeshauptmanndie Ehre. Und auch die Stadtpolitiker ließen sich den gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres nicht nehmen: Bürgermeister("Ich würde natürlich 20 Mal Bürgermeister werden wollen!"), Vizebürgermeisterund die Stadträteundschwangen auch das Tanzbein.Die Jubiläumsredoute versäumte diesmal auch Ex-Grünen-Chefingemeinsam mit ihrem Ehemann Moderatornicht. "Ich würde gerne mit meinem Mann 20 Mal auf Urlaub fahren", war ihre Antwort auf die WOCHE-Frage.

Hohe Promidichte

Mit dabei waren auch Wirtschaftsgrößen, wie etwa Saubermacher-Eigentümer, Energie Steiermark Vorstandsvorsitzender C, Konzernsprecher, die Remus Geschäftsführerund, Steiermärkische Bank Vorstandsvorsitzender, Holding-Graz Vorständin, SK Sturm Präsidentoder die Familie. Auf dem Ball der Bälle durften auch hochrangige Medienmanager nicht fehlen: Aus dem Hause Styria kamen die Vorständeund, ebenso war Regionalmedien-Austria Vorstandvor Ort.Aus Wien angereist sind etwa ZIB-Moderatorin, Entertainer und Moderatoroder Moderatorin Sgab als Botschafterin vons "Living culture" gemeinsam mit Designerdem Grazer Parkett den Vorzug. Weiters gesehen: Star-Tätowierer, Sängerin("Mr. Ferrari"), Dancing-Star Juror, Starpianist, Teniss-Assoder Neo-Teamchef. "Natürlich wünsche ich mir mindestens 20 Siege für Österreich", lachte er.Bis fünf Uhr morgens wurde gelacht und getanzt, dann gingen jedoch die Lichter an. "Kommen Sie gerne wieder am 26. Jänner 2019", lud Organisator Bernd Pürcher alle gleich für die nächste Redoute ein.Klicken Sie sich durch die Galerie um zu sehen, welche Promis bei der 20. Opernredoute dabei waren! Viel Spaß!Fotos: Prontolux