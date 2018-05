Kampus in Graz: Ein Tag im Zeichen der Integration

01.05.2018, 21:01 Uhr

Landesrätin Doris Kampus legte einen Regionaltag in Graz ein. Die WOCHE war dabei.

Wenn die Landespolitik die Stadt besucht: Sozial- und Arbeitslandesrätin Doris Kampus legte einen Graztag ein. Im Mittelpunkt des Regionalbesuches standen Menschen, die die Hilfe anderer benötigen. "Wir vom Sozialressort des Landes wollen niemanden im Stich lassen", sagte Kampus. Am Progamm standen Einrichtungen, die es ohne öffentliche Unterstützung nicht geben würde, wie das Schulbuffet in der HTL Ortwein, das von Menschen mit Lernschwierigkeiten der Lebenshilfe geführt wird, sowie das Cafe-Bistro von Jugend am Werk. Auch die Lehrwerkstatt von Siemens und der Verein Rainbows wurden besucht. "Es waren sehr bereichernde Erfahrungen für mich", resümierte Kampus.