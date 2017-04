Schützenhöfer: „Der DiensTalk ist eine Erfolgsgeschichte!"

26.04.2017, 11:48 Uhr

Jubiläumsveranstaltung mit vielen Prominenten gestern in der Parteizentrale der Steirischen Volkspartei. Zu feiern gab es zwei Anlässe: 10 Jahre Modell:Zukunft:Steiermark und 100. DiensTalk.

„Der DiensTalk ist eine Erfolgsgeschichte geworden", so Landesparteiobmann Landeshauptmannzu Beginn. „Da laden wir Menschen ein, die völlig anderer Meinung sind als die Mehrheit, die in der ÖVP tätig sind. Aber Demokratie lebt ja auch vom Widerspruch. Aus einem Dialog, Zu- und Widerspruch entstehen Ideen für die Zukunft und an diesen darf es nicht mangeln", betonte Schützenhöfer.

Prominente Gäste

Themenvielfalt und interessante Referenten machen DiensTalk aus

„Ein offenes Haus, ein offener Diskurs und viele Gespräche mit Menschen, die sonst vielleicht nicht den Schritt in ein Parteihaus wagen", ist und bleibt für LandesgeschäftsführerZiel dieses kontroversiellen Diskussionsformates.Neben dem damaligen Mitinitiator des DiensTalk,, fanden auch zahlreiche promintene und bisherige Podiumsgäste ihren Weg zum Karmeliterplatz wie beispielsweise Vizekanzler a.D., der Industrielle, Unternehmersowie die Astrologinoder der Präsident der österreichischen Fußballbundesliga,Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ließ die vergangenen zehn Jahre Revue passieren: „Da gab es einiges im lustigen Bereich wie die Debatte mit Herrn Lugner und Co. Im Grundsatzbereich, wie bei den Sozialdebatten, haben wir hingegen mit namhaften Experten sehr ernst miteinander diskutiert und überlegt, welche Wege wir künftig gehen können um soziale Sicherheit für alle, die sie brauchen, zu gewährleisten."