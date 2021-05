Außenstelle der Frauen- und Mädchenberatung wechselte vom AMS-Fürstenfeld in einen Beratungsraum am Augustinerplatz 1.

FÜRSTENFELD. Seit fünf Jahren ist die Frauen- und Mädchenberatung (FMB) Hartberg-Fürstenfeld mit einer Außenstelle auch in Fürstenfeld vertreten. Zuvor in der AMS-Zweigstelle Fürstenfeld untergebracht, wechselte man vor kurzem an einen neuen Standort, am Augustinerplatz 1 im Druchgang des Grazer Tores direkt neben der Bürgerservicestelle beziehen. Der Beratungsraum, der jeden Mittwoch von 13.30 bis 18.30 Uhr von den Mitarbeiterinnen besetzt ist (ab Juli auch immer donnerstags Vormittag), wird von der Stadtgemeinde Fürstenfeld zur Verfügung gestellt.

Platz und Raum für Vernetzung und Austausch

"Wir sind dankbar so zentrale Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt zu bekommen, um in Fürstenfeld noch präsenter zu sein und Frauen und Mädchen in allen Lebenslagen zu unterstützen", betont FMB-Leiterin Christina Chromecki. "Egal ob Fragen zur Gesundheit, Schule und Arbeit, Fragen in besonderen Lebenslagen, Familiäre Probleme, oder Gewalterfahrungen, wir bieten Frauen und Mädchen einen geschützten Raum um sich kostenlos, vertraulich und anonym Hilfe zu suchen", fügt FMB-Beraterin Esther Brossmann hinzu. Der Dank der beiden FMB-Mitarbeiterinnen gelte Bürgermeister Franz Jost und Sozialreferent Joachim Friessnig, die bei der Suche nach einem geeigneten Standort unterstützten.

Anlaufstelle für alle Anliegen

Aktuell ist die FMB einmal wöchentlich im Beratungsraum eingemietet, zudem würde der Raum von der Stadtgemeinde für Beratungen zur Geburtenbeihilfe oder Mieterberatungen für Gemeindebauwohnungen genützt. Die Stadtgemeinde sei bemüht noch viele weitere Institutionen für die Nutzung des Raumes zu gewinnen. Noch sei viel Luft nach oben. "Ziel ist es, den Raum als Anlaufstelle für verschiedenste Anliegen im sozialen und kulturellen Bereich zu etablieren. Ob für Beratungen oder Besprechungen, alles ist möglich", erklärt Joachim Friessing. Interessierte bittet man sich mit der Stadtgemeinde Fürstenfeld in Verbindung zu setzen.

Erreichbarkeit der FMB Fürstenfeld:

NEUER Standort: Beratungsraum am Augustinerplatz 1 (Durchgang Grazer Tor) in Fürstenfeld

Beratungsraum am Augustinerplatz 1 (Durchgang Grazer Tor) in Fürstenfeld Beratungen immer mittwochs von 13.30 bis 18.30 Uhr (ab Juli auch Donnerstag Vormittag) - Bitte um vorherige Terminvereinbarung unter der Tel.: 03332 62 8 62 oder office@frauenberatung-hf.at

Mehr Infos auf www.frauenberatunghartberg.org

