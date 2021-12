Der Dank ging an das Pflegepersonal und Mitarbeiter von Blaulichtorganisationen.



BEZIRK. In dieser Weihnachtszeit waren die Ortsgruppen der JVP Hartberg-Fürstenfeld unterwegs, um kleine Weihnachtsgrüße zu verteilen. Landesobmann LAbg. Lukas Schnitzer und Bezirksobmann Andreas Schneider besuchten in Begleitung von Mitgliedern der Regionsgruppe Hartberg die Freiwilligen des Roten Kreuzes, die Kamerad:innen der Feuerwehr Hartberg, die Mitarbeiter:innen des Seniorenhauses Menda sowie die Beamt:innen der Polizeiinspektion Hartberg und der Autobahnpolizei, um Lebkuchen vorbeizubringen und ein frohes Fest zu wünschen.

Gleichzeitig dankten sie für den großartigen Einsatz des Pflegepersonals und der Blaulichtorganisationen während der Pandemie. Prominente Unterstützung erhielt die Junge ÖVP von Bgm. Marcus Martschitsch.