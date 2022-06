Ehrungen der Trachtenkapelle Mönichwald

Im Rahmen eines Frühschoppens der Trachtenkapelle Mönichwald im Mehzrzwecksaal der VS Mönichwald überreichten Bezirksobmannstellvertreter Mario Sommer und Bgm. Stefan Hold Auszeichnungen an folgende verdienstvolle Musikerinnen und Musiker: Das Abzeichen in Silber-Gold für 25 Jahre: Evelyn Haselmayer, das Abzeichen in Gold für 40 Jahre: Reinhard Gaulhofer, die Ehrennadel in Gold: Isabell Faustner, das Verdienstkreuz in Bronze: Martin Freiberger und Obmann Leopold Gruber.