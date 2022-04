Drei Lokale des Fürstenfelder Ausgehviertels initiierten Spendenaktion. Ein Euro je Mixdrink der ukrainischen Marke "Nemiroff" ging an die Ukraine-Hilfe der Stadtgemeinde Fürstenfeld.

FÜRSTENFELD. Eine Spendenaktion der besonderen Art startete Joachim Jaindl in seinem Lokal "Joe's old School of Rock". Daniel Pohrib mit der Cocktailbar "Maximilian" und Harald "Letschy" Lederer mit der Kellerbar "Gruam" schlossen sich der Idee an. Bei der Konsumation eines Bar-Mixgetränks mit Wodka der ukrainischen Marke "Nemiroff" wurde ein Wochenende lang in den zwei Locations am Stadt-Zug-Platz ein Euro je Drink der Fürstenfelder Ukraine-Hilfsaktion gewidmet. Abschließend wurde der Erlös verdoppelt, die "Gruam" beim Eurospar-Parkplatz beteiligte sich mit einem Spendenbetrag.

Schließlich kam Direktor Karl Kaplan, Koordinator der städtischen Ukraine-Hilfe, in den Genuss eines Nachmittagsbesuchs im Ausgehviertel der Stadt und konnte dabei einen Spendenscheck von 500 Euro entgegen nehmen. "Über 50 Menschen aus der Ukraine sind in der Stadt bereits gemeldet, es werden täglich mehr", berichtete Direktor Karl Kaplan, der sich auf das Allerherzlichste bei den Wirten bedankte.

