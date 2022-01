Wetter für Hartberg-Fürstenfeld

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Samstag, den 22. Jänner: Den ganzen Tag lang leicht bewölkt

Samstag ist es in Hartberg-Fürstenfeld den Tag über wolkig. Um 7:34 Uhr wird es hell und um 16:44 Uhr wird es wieder dunkel. Von einem Tiefstwert von -1°C klettern die Temperaturen heute noch auf 6°C. Das Thermometer misst um 11:53 Uhr die Höchsttemperatur. Heute starten wir mit bewölktem Wetter in den Tag. Ansonsten ist mit starkem Wind zu rechnen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer. Ansonsten wird es besonders windig, mit einer Windgeschwindigkeit von 11 km/h.

Ausblick für Sonntag, den 23. Jänner: Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt

Wie gestern ist es in Hartberg-Fürstenfeld wieder den Tag über leicht bewölkt. Um 7:33 Uhr wird es hell und um 16:45 Uhr wird es wieder dunkel. Es sind Temperaturhöchstwerte von 6°C zu erwarten. In Hartberg-Fürstenfeld ist es um 14:00 Uhr am wärmsten. Die Sonne sucht man morgen vergebens. Weiters ist nur schwacher Wind zu erwarten. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Montag, den 24. Jänner: Nebel am Abend

Der Montag verläuft meist nebelig in Hartberg-Fürstenfeld. Die Sonne erwacht um 7:32 Uhr und verabschiedet sich um 16:47 Uhr. Die Höchstwerte liegen übermorgen bei 3°C, die tiefsten Temperaturen bei -3°C. Die Höchsttemperatur wird um 14:12 Uhr erreicht. Trübes Wetter bestimmt den Großteil des Wettergeschehens. Weiters ist lediglich eine leichte Brise zu erwarten. Die Sichtweite beträgt 9 Kilometer.