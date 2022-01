FÜRSTENFELD/ALTENMARKT. HBI Peter Bernhuber wurde bei der Wehrversammlung als Kommandant bestätigt, als neuer Stellvertreter steht im OFM Mike Seiler zur Seite. Die Wehr leistete 2021 bei 355 Aktivitäten insgesamt 5.662 Stunden

Im Rahmen der 142. Jahreshauptversammlung fanden auch Neuwahlen statt. Als Kommandantstellvertreter folgt OFM Mike SeilerOBI Birgit Gutmeier, die nicht mehr zur Wahl antrat. Der alte und neue Kommandant HBI Peter Bernhuber begrüßte neben den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sowie Ehrengäste auch Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Gerald Derkitsch, den Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost, den Altenmarkter Ortsvorsteher Finanzstadtrat Christian Sommerbauer sowie EHBI Edi Trummer und EOBI Franz Bernhuber als Ehrengäste.

Statistisch fast jeden Tag aktiv

Der Freiwilligen Feuerwehr Altenmarkt gehören 86 Mitglieder, darunter 58 aktive Florianis, 12 Jugendliche und 16 Reservisten, an. Erfreulich, wie HBI Peter Bernhuber in seinem Tätigkeitsbericht anmerkte, sei der hohe Jugendanteil. Ein weiteres Jahr sei aufgrund der Corona-Pandemie bei Abläufen und Organisation herausfordernd gewesen. Bei 355 Tätigkeiten, Übungen und Einsätzen wurden insgesamt 5.662 Stunden geleistet. Die Feuerwehr Altenmarkt ist auch mit dem S7-Baustellenbereich befasst, zudem werden bereits Vorbereitungen auf Einsätze auf der künftigen Fürstenfelder Schnellstraße S 7 mit speziellen Ausbildungen für Tunnel- und Schnellstraßeneinsätze getroffen. Dringliche Baumaßnahmen im Rüsthaus, das bis dato über keine getrennten Umkleidekabinen und WC-Anlagen verfügt, sollen mit Unterstützung der Stadtgemeinde in die Wege geleitet werden.

Dank und Anerkennung

Die Wehrmitglieder HBM Franz Rabl und HLM d.S. Manfred Hartl wurden mit dem Ehrenzeichen für ihre 40-jährige Feuerwehrtätigkeit, HFM Johann Brantner für seine 60-jährige Feuerwehrzugehörigkeit ausgezeichnet. OBI a.D. Karlheinz Strobl wurde zum Ehrenbranddirektor ernannt. Bürgermeister Franz Jost dankte gemeinsam mit Ortsvorsteher Finanzstadtrat Christian Sommerbauer – selbst aktiver Feuerwehrmann Kommandant HBI Peter Bernhuber und den hoch motivierten Kameradinnen und Kameraden – vom Vorstand bis in die jüngsten Reihen.

Mehr über den Feuerwehrbereich Fürstenfeld: 54.000 Stunden im Jahr 2021