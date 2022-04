Lafnitz Heimspiel am Karfreitag

Nach dem starken Auftritt und einem 1:1 Remis in St. Pölten empfängt der SV Licht Loidl Lafnitz am Karfreitag, 15. April, um 18.30 Uhr in der Lafnitzer Fußballarena die Young Violets. Bei den Lafnitzern, bei denen Tabellenrang vier noch in Sichtweite ist, hat sich die Coronasituation beruhigt. Man kann erstmals seit langer Zeit in stärkster Besetzung auflaufen und möchte vor eigenem Publikum einen Sieg einfahren.