Schwere Auswärtspartie für Lafnitz

Der SV Licht Loidl Lafnitz steht vor eine schweren Auswärtspartie. Die Mannschaft von Philipp Semlic gastiert am Sonntag, 10. April, um 10.30 Uhr in St. Pölten. Bei den Oststeirern hat sich die Coronasituation beruhigt. Stefan Gölles, Daniel Gremsl, Georg Grasser und Marco Fuchshofer stehen wieder im Training. „Wir spielen erst am Sonntag und haben eine lange Trainingswoche vor uns. Bis dorthin kann noch viel passieren, derzeit schaut es aber gut aus, was Verletzungen und Coronakranke betrifft. St. Pölten zählt ganz bestimmt zu den formstärksten Mannschaften der Rückrunde und uns erwartet, obwohl wir im Herbst daheim durch einen Treffer von Lukas Fadinger einen 1:0 Sieg feiern konnten, ein ganz schweres Spiel. Die Niederösterreicher haben ihre Spielanlage verändert und agierten viel mit langen Bällen, darauf müssen wir uns gut einzustellen. Wenn wir etwas mitnehmen wollen, müssen wir über uns hinauswachsen und eine Top-Leistung bringen“, sagt Trainer Philipp Semlic. Der SV Licht Loidl Lafnitz reist erst am Spieltag mit Abfahrt um 6.00 Uhr in Lafnitz Richtung St. Pölten ab.

Ein besonderes Match ist es für die beiden Ex-St. Pöltener Nicolas Meister und Christoph Halper. Meister verbrachte als Jugendlicher einige Jahre bei St. Pölten, davon zwei Jahre in der Akademie, ehe er zu Red Bull Salzburg wechselte. Zuletzt war er in der Saison 20/21 nochmals bei St. Pölten engagiert, ehe der gebürtige Wiener bei Licht Loidl Lafnitz unterschrieb. Christoph Halper kam im Jänner 2022 von St. Pölten nach Lafnitz. Da klingt es von beiden, die sich in Lafnitz sehr wohl fühlen, wie aus einem Mund: „Wir wollen versuchen, unserem Ex-Verein das Siegen so schwer wir möglich zu machen.“