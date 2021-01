2020 wurden 8-Städte-Gutscheine im Wert von 6,2 Mio. Euro verkauft; 4,6 Mio. Euro wurden eingelöst. Rekordmonat ist ungeschlagen der Dezember, gut ein Drittel des Umsatzes entfallen auf den letzten Monat des Jahres.

HARTBERG-FÜRSTENFELD/OSTSTEIERMARK. 6,2 Millionen Euro: so hoch ist die Verkaufssumme, die 2020 durch den Verkauf zum 8-Städte-Gutscheinen in den 8 Partnerstädten in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark lukriert werden konnte. Ein neuer Rekord, wie Robert Gether, Geschäftsführer der 8-Städte-Kooperation betont. Trotz, oder gerade in der Corona-Zeit hätten viele Kunden auf den Kauf von Gutscheinen gesetzt. Davon profitierte auch die 8-Städte-Kooperation.

3,1 Millionen Euro allein im Dezember

Stärkster Verkaufsmonat war - wie in den vergangenen Jahren - der Dezember. "Gut ein Drittel des Umsatzes wird im letzten Monat des Jahres lukriert", weiß Gether, dass der 8-Städte-Gutschein nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch bei Unternehmen längst zu einem beliebten Weihnachtsgeschenk avanciert ist. Und auch die Städte selbst setzen verstärkt auf den Gutschein. So werden in Fürstenfeld erstmals in diesem Jahr Bonusleistungen, wie die Geburtenhilfe sowie das Schulstartgeld in Form von 8-Städte-Gutscheinen ausbezahlt.

"An dieser Stelle gebührt vor allem den Tourismusverbänden und ihren Mitarbeitern sowie den Städten und Stadtmarketing ein großes Danke, die zum wachsenden Erfolg beitragen", so Gether.

Mit der 8-Städte-Gutschein-App kann man pro eingescannten Gutschein Bonuspunkte Sammeln.

Mit Gutscheinen Bonuspunkte sammeln

Neben den Büros der Tourismusverbänden, ist der Gutschein auch an den Städtegutschein-Automaten sowie im Internet erhältlich. 152.000 Euro nahm man allein durch den Onlineverkauf des Gutscheines ein. "Das zeigt, dass auch die Print at Home-Variante immer besser genutzt wird", erklärt Gether. Mit der 8-Städte-Gutschein-App, die im App- und Playstore aufs Handy downgeloaded werden kann, hat man noch einen weiteren wichtigen Schritt in Sachen Digitalisierung gesetzt. Mittels speziellem Bonifikationssystem kann man pro eingescannten Gutschein Bonuspunkte Sammeln und erhält für Goodies und Rabatte bei Partnerbetrieben oder beliebten Ausflugszielen in der Oststeiermark.

Gutschein als regionales Zahlungsmittel

"Wir wollen Anreize schaffen und den 8-Städte-Gutschein als regionales Zahlungsmittel etablieren", verdeutlicht Gether, dass der Gutschein, nicht nur als wichtiger Frequenzbringer für die acht Städte funktioniert, sondern dadurch auch einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung des regionalen und stationären Handel leistet und damit Arbeitsplätze vor Ort sichert. Die App werde stetig weiterentwickelt. Künftig solle es nicht nur möglich sein den Gutschein per App für das Bonussystem zu scannen, sondern direkt aufs Handy zu laden, um ihn immer und überall mit dabei zu haben.

4,6 Millionen Euro Wertschöpfung für die Region

Obwohl der Handel im vergangenen Jahr aufgrund der drei Lockdowns mehrere Wochen geschlossen hatte, wurden insgesamt Gutscheine im Wert von 4,6 Millionen Euro in den über 500 Partnerbetrieben eingelöst. "Eine Wertschöpfung, die dem stationären Handel direkt in der Region zu Gute kommt", betont Gether und fügt hinzu"Da wir uns gerade noch im Lockdown befinden, rechnen wir, dass sobald die Geschäfte wieder geöffnet haben, die nächste 'Einlösewelle' kommt."

Etwas, was dem Geschäftsführer Kopfzerbrechen bereitet ist die Reform der Tourismusverbände, die im Herbst kommen soll. "Die städtischen Tourismusverbände und deren lokalen Büros sind für uns wichtige Ansprechpartner. Wir hoffen auch weiterhin sie als Ansprechpartner vor Ort zu haben."

