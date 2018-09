Es wird schwarz vor den Augen

13.09.2018, 08:00 Uhr

Kreislaufkollaps: Kardiologin informiert über Ursachen und Behandlung

Viele Menschen kennen das: ein Rauschen im Ohr, es wird einem schwarz vor Augen und schon kippt man um. Steht man beispielsweise zu rasch auf und hat zudem einen niedrigen Blutdruck, kann es schon vorkommen, dass sich das Herz-Kreislauf-System nicht rasch genug auf diesen Positionswechsel einstellen kann. Das Gehirn bekommt zu wenig Sauerstoff. Schwindel oder eine kurze Ohnmacht sind in so einem Fall meist nicht weiter tragisch. Ein Kreislaufkollaps kann auch die Folge einer Herzerkrankung, wie etwa Herzklappenfehler, eine Herzrhythmusstörungen oder eine Herzschwäche sein. Wenn einer dieser Faktoren dafür verantwortlich ist, dass zu wenig sauerstoffreiches Blut im Gehirn ankommt, kann es gefährlich werden.

Vorbeugend rät Uta Hoppe, Leiterin der Klinik für Innere Medizin II am Universitätsklinikum Salzburg: "Leben Sie gesund! Natürlich kann man nicht alles ausschließen, aber Risikofaktoren minimieren". Am Dialogtag "vital, sorglos & lebensfroh" in Salzburg hält die Kardiologin ein Referat zu diesem Thema.Mittwoch, 26. September 2018 ab 13 Uhr im 50plus Center, Alpenstraße 99, 5020 Salzburg. Vortrag mit Uta Hoppe um 15 Uhr.