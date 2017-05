Was kleinen (und großen) Gemüsemuffeln schmeckt

03.05.2017, 13:30 Uhr

Dass Obst und Gemüse gesund sind, wissen bereits die Kleinsten. Dennoch zeigen sich viele Kids über zu viel Grün auf dem Teller erbost. Wie gelingt es, den Kleinen ein paar Vitaminen unterzujubeln?

Lecker und gesund

Prinzipiell gilt: Die Nährstoffversorgung eines Kindes sollte auf natürlichem Wege erfolgen. Als gesund deklarierte „Kindernahrungsmittel“ wie Vitaminzuckerl und Fruchtzwerge sind eher als Süßigkeit, denn als hochwertiges Produkt anzusehen. Stattdessen dürfen Heranwachsende I reichlich Obst und Gemüse sowie Vollkornprodukte zu sich nehmen. Und so klappt´s auch.Fast alle Kinder lieben Eis. Die gesunde Variante: Füllen Sie hochwertige Fruchtsäfte in Eisförmchen aus Kunststoff. Auch püriertes Obst aus Beeren oder Steinobst lässt sich hervorragend zu Gefrorenem verwerten. Einige Stunden ins Tiefkühlfach legen und fertig ist das selbstgemachte Eis am Stiel. Auch der heiß geliebten Pizza kann mit einem Boden aus Vollkornteig und reichlich Gemüseauflage das Prädikat „gesund“ verliehen werden.

Kleine Köche

Eltern scheuen sich angesichts des drohenden Chaos davor, die Kleinen in die Kochaktivitäten mit ein zu beziehen. Trotzdem: Kinder wollen ihren eigenen Teil zum Ganzen beitragen. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie es den Salat waschen und das Gemüse klein schneiden kann. Wenn Papa erfährt, dass Klein-Hannes an der Zubereitung der Gemüsecremesuppe beteiligt war, schmeckt es allen bestimmt gleich dreimal so gut.

Das hat Sie interessiert?

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at