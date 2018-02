Umfrage: Christian Kern soll SPÖ-Parteichef bleiben

16.02.2018, 01:30 Uhr

Knapp 87 Prozent der Leserinnen und Leser von meinbezirk.at finden in einer Online-Umfrage, dass Christian Kern SPÖ-Chef bleiben soll.

Kommt Doris Bures als SP-Chefin?

Satte Mehrheit für Christian Kern

In Wiener Boulevard-Medien wird seit Wochen über eine Ablöse von SPÖ-Parteichef Christian Kern durch die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures spekuliert.Befeuert wurde die Debatte unlängst von Karl Schlögl, Mitglied der Regierung unter Kanzler Franz Vranitzky und jetziger Bürgermeister von Purkersdorf .„Für mich gibt es auch andere Persönlichkeiten, die die Partei wieder einen könnten – wir brauchen jetzt eine glaubhafte Person an der Spitze“, so Schlögl. Christian Kern zeigte sich davon unbeeindruckt.Rückendeckung dürfte ihm eine aktuelle Online-Umfrage von www.meinbezirk.at geben. Darin sprechen sich knapp 87 Prozent für den Verbleib von Christian Kern als SPÖ-Chef aus.