Rewe-Group bietet gekündigten Kika-Leiner-Mitarbeitern Jobs an

11.09.2018, 07:00 Uhr

Offener Brief an die Landeshauptleute

Die Leiner-Standorte in Innsbruck, Wiener Neustadt sowie die kika-Filialen in Vösendorf und in Spittal/Drau“ müssen ja per Jahresende zusperren. Insgesamt werden durch die Restrukturierung über tausend Beschäftigte gekündigt.

Details für die Bewerber

Daher appellieren die Rewe International-Vorstände Marcel Haraszti und Christoph Matschke in einem "Offenen Brief" auch an die Landeshauptleute von Niederöstereich, Tirol und Kärnten, sie bei der Aktion zu unterstützen.In dem Brief werden auch gleich genaue Angaben gemacht, wo man sich bewerben kann. Hier dazu die betreffende Passage:Wolfgang Unterhuber