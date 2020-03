Unter dem Namen "Team ROT - Realistisch-Objektiv-Tatkräftig" hat nun auch die SPÖ St. Georgen an der Stiefing ihre Kandidaten für die kommenden Gemeinderatswahl präsentiert.

Mit Obmann und Gemeinderat Hans Suppan, Gemeinderätin Christa Stradner, Heide Kowatschitsch, sowie Ewald Großschedl und Werner Herko bewerben sich fünf engagierte St. Georgener.

"Wir streben eine größere Vielfalt im Gemeinderat an, so dass auch kleinere Parteien eine Chance haben, mitzubestimmen. Derzeit ist ja der gesamte Vorstand in ÖVP-Händen. Um dieses Ungleichgewicht in St. Georgen ein wenig auszubalancieren, haben wir ein umfangreiches Programm zusammengestellt, mit dem wir in den kommenden fünf Jahren unsere Marktgemeinde zu einem modernen, umweltfreundlichen und lebenswerten Ort für alle werden lassen möchten", so der Grundtenor der SPÖ.

Themen, die in letzter Zeit vernachlässigt wurden, liegen dem Team ROT besonders am Herzen. Mit den drei Slogans "Wir gestalten unsere Marktgemeinde UMWELTFREUNDLICHER", "Wir machen unsere Marktgemeinde für alle LEBENSWERTER" und "Wir ARBEITEN für St. Georgen, statt nur zu reden" darf man also auf einen interessanten, fairen Wahlkampf bis zum Gemeinderatswahltermin am Sonntag, 22. März (Vorwahltermin am Freitag, 13. März) gespannt sein.