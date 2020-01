Was uns im neuen Jahr weiterhin beschäftigen wird

Das alte Jahr ist vorüber, das Neue schlug seine 1. leere Seite auf. Da stößt man ja glatt auf das weitverbreitete Thema "Klimaschutz" wieder; ach wie groß es denn geschrieben wird.

Man denke nun an die vergangenen Tage zurück, ehe sie in Vergessenheit geraden. Weihnachten galt einst als das Fest "der Liebe, der Familie". Heute, alles andere als besinnlich, friedlich, meist sogar nicht mal fröhlich. Es ist ein Fest des Konsums!

Es werden maßenweise materielle Dinge gekauft und ausreichend Essen besorgt. Was zurückbleibt ist ein Haufen Müll; Müll in Form von Geschenkspapier, Verpackungsmaterial, Plastikmüll - denn das Essen wird ja mehrfach verpackt und der Rest der üppigen Mahlzeit wird entsorgt. Dann beginnt es nach einer Woche ähnlich von Neuem. Essen wird für die Festtage Silvester/Neujahr ebenfalls reichlich ausgesorgt - Verzeihung besorgt, welches wieder nicht restlos aufgegessen werden kann und der Rest der nicht als Mahlzeit weiter verwendet werden kann, landet wieder in der Biotonne oder am Komposthaufen.

Man blicke nun auf die "fröhlichen" Festtage zurück: die Müllberge stiegen, die Tonnen und die Kompostberge füllten sich und das Geldbörserl leerte sich. Was nach alldem Konsum noch nicht erwähnt wurde, sind die weltweit bekannten Silvesterraketen. Sogar in Sydney konnte man das prächtige Feuerwerk bestaunen, wo doch andere Teile des Landes zur selben Zeit in Flammen stehen und dabei die Zerstörung seinen Lauf nimmt.

Wo bleibt bei dieser Böllerei der Einsatz zum Klimaschutz?

Weiters hört man im gesamten Jahr hier und da immer wieder von finanziellen Missständen; jegliche mögliche Förderung und Bezuschussung wird bezogen. Dann, am letzten Tag des Jahres wird das erwirtschaftete Geld in die Lüfte geschossen.

Ich habe bei dieser Niederschrift bewusst meine Meinung unkommentiert gelassen. Es gibt überall Für und Widers und man kann alles diskutieren, weil es immer verschiedene Ansichten geben wird! Aber eine Anmerkung füge ich noch zum Schluss als Anregung zum Nachdenken bei: Wer hat jemals beim Wort "Klimaschutz" an Import/Export gedacht? Heimische Bauern fördern, für den regionalen Vertrieb! Firmengründungen - wie Nähereien, Schneidereien & Co, unsere Wirtschaft wird damit angekurbelt und umweltschädliche lange Transportwege könnten reduziert werden!

Es gibt zu diesem Thena so viel, das zu beachten wäre, aber mit dieser Anregung beende ich jetzt mein Wortlaut.