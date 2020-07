Acht Schulen bieten in den Bezirken Murau und Murtal einen Frühstart ins Schuljahr.

MURAU/MURTAL. Ein ungewöhnliches Schuljahr ist zu Ende gegangen: Für 223 Schüler der Bildungsregion Obersteiermark West, 27 Lehrer sowie zehn Lehramtsstudierende wird das kommende Schuljahr auch ungewöhnlich, nämlich zwei Wochen früher starten - mit der sogenannten Sommerschule.

Acht Standorte

Diese kurzfristig vom Ministerium ins Leben gerufene Initiative stieß bei acht Schulstandorten in der Region auf offene Ohren: Die Volksschulen Kobenz, Knittelfeld-Landschach, Zeltweg und Judenburg-Lindfeld, die Neuen Mittelschulen Judenburg, Oberwölz und Murau sowie das BG/BRG Knittelfeld sind Sommerschulstandorte.

Neues Angebot

Damit ist es in der Bildungsregion gelungen, quer durch alle Schultypen und geografisch gut verteilt, ein Angebot für alle interessierten Kinder und Jugendlichen zu schaffen. In der Sommerschule wird die Unterrichtssprache Deutsch im Mittelpunkt stehen. Der projekt- und themenzentrierte Unterricht bietet die Möglichkeit, vorhandene Fertigkeiten und Ressourcen zu stärken. Die beiden Schulqualitätsmanager der Region, Roman Scheuerer und Ulla Steinwidder, werden das Angebot in den beiden Bezirken koordinieren.