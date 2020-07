Steirer warten am längsten auf Wahlarzt-Kostenrückerstattung

In der Steiermark warten ÖGK-Versicherte fünf Wochen lang auf die Rückerstattung der Wahlarztkosten. Das geht aus einer Anfrage von Nationalratsabgeordneten Gerald Loacker (Neos) hervor, die seitens des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz beantwortet wurde. Zudem erreicht die zuständige steirische Landesstelle den letzten Platz im Bundesländervergleich, wenn es nach den Wartezeiten bei online eingebrachten Anträgen geht.

“Wenn man sich in der Steiermark von einem Wahlarzt behandeln lässt, wartet man auf die Kostenrückerstattung, welche online eingereicht wurde, fünf Wochen, das macht die Steiermark zum österreichweiten Schlusslicht", ruft das den steirischen Neos-Gesundheitssprecher Robert Reif auf den Plan. "Im österreichischen Durchschnitt beträgt die Wartezeit bei Online-Anträgen zwei Wochen, die Steiermark übertrifft den Durchschnitt also um mehr als das Doppelte, das ist unzumutbar."

Die Steiermark belegt nicht nur bei der Wartezeit der Online-Anträge den letzten Platz, sondern auch das Verhältnis zwischen postalisch und online eingebrachten Anträgen lässt Reif staunen: “Besonders spannend finden wir, dass man in der Steiermark keinen Unterschied macht, ob der Antrag auf Kostenrückerstattung auf dem Postweg oder online eingereicht wird. Egal wie, die Steirer warten immer fünf Wochen lang auf ihr Geld."

Wahlärzte weiter am Vormarsch

Weiters lässt die Anfragebeantwortung erkennen, dass die Bedeutung der Wahlarztkosten

und des Wahlarztsektors immer mehr zunimmt, was die stark steigenden Wahlarztkostenrefundierungen der Kassen zeigen.

Diese sind in der Steiermark von 2010 bis 2018 um 79 Prozent gestiegen, der österreichweite Durchschnitt liegt bei einem Wachstum von 59 Prozent. “Diese enorme Steigerung bei den Wahlarztkostenrefundierungen zeigt eindeutig auf, dass es in der Steiermark kein ausreichendes Angebot von Kassenärzten gibt. Allein in der Region Murtal/Murau gibt es nur einen einzigen Kassengynäkologen, für mehr als 50.000 Frauen.

Die steirische Zwei-Klassen-Medizin entwickelt sich immer stärker und Steirer, die sich keinen Besuch bei Wahlärzten leisten können, schauen durch die Finger. Hier läuft etwas gewaltig schief,” kritisiert Reif.