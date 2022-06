Was für ein Mittwoch! Vorfreude auf Formel 1 und Fußball-Testspielschlager, Stahlkraft, Windpower und ein Mathegenie– in den Schatten gestellt hat aber wohl alles ein ganz besonderer Besuch in der Landeshauptstadt Graz.

STEIERMARK. In der Grünen Mark hat der Landesrechnungshof auch zum 40-Jahr-Jubiläum alles unter Kontrolle – königlich empfangen hat man selbstverständlich Willem-Alexander und Máxima in Graz. Im Murtal dreht sich in den Köpfen nur mehr alles um die Formel 1. Kapfenberg zeigt mit seiner "Stahlkraft" global auf. Während sich oststeirische Tourismusbetriebe über eine würdige Bühne für ihre Lehrausbildung mit Mehrwert freuen, sorgt auf der Sommeralm ein Windrad für Superpower. An der Volksschule Gralla feiert man sein Mathegenie, am Frauenberg zelebriert man Gartenfreude. Aber nochmals zurück in die Landeshauptstadt: dort geigen in Bälde Fenerbahçe, Galatasaray und Partizan Belgrad auf. Ein heißer "Schnittwoch" nach Maß – wie wohl der Donnerstag wird?

Auf 70.000 Seiten in 40 Jahren alles unter Kontrolle

Willem-Alexander und Máxima zu Gast in der Landeshauptstadt

Ein buntes Programm für die Rekordkulisse

Das weltweit modernste Stahlwerk fährt langsam hoch

"Ausgezeichnete Lehrbetriebe im Tourismus" im Rampenlicht

Grüner Strom für rund 3.000 Haushalte

Bester Mathematiker des Landes besucht die VS Gralla

Römischer Kräutergarten am Frauenberg

Fenerbahçe, Galatasaray und Partizan Belgrad testen in Graz