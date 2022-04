Nach dem frühlingshaften Wetter der vergangenen Wochen ist am Wochenende wieder der Winter eingezogen. Dieser weilt aber nur kurz, denn schon am Dienstag wird es wieder milder. Am Mittwoch halten wieder Frühlingstemperaturen in der Steiermark Einzug.



STEIERMARK. "April, April, der macht, was er will" lautet eine bekannte Redewendung. Und auch im Jahr 2022 erweist der vierte Monat im Jahr dem Sprichwort alle Ehre. Hat er doch viele steirische Dächer und Wiesen in weiß gehüllt und wieder kalte Temperaturen in die Steiermark gelassen. Diese sind aber nicht von langer Dauer, wie der Wetterausblick für diese Woche zeigt.



Kühler Start in die Woche

Der Montag startete noch leicht frostig und kalt, vor allem im Südosten des Landes kann es noch leicht schneien. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf und es setzt sich die Sonne durch. Mit Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad wird es milder als am Wochenende.

Mit milden 20 Grad kehrt der Frühling am Mittwoch wieder ein. Auch die Spatzen freuen sich darauf, ihre Flügel ausbreiten zu können.

Dichte Wolkenfelder aus dem Nordwesten sorgen am Dienstag ab und an für Regen in der nördlichen Obersteiermark. In der Südoststeiermark und im Mur- und Mürztal lässt sich dafür zeitweise die Sonne blicken. Es bleibt in diesen Regionen weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 16 Grad, die Schneefallgrenze steigt daher auf 1.000m Höhe an.

Bis zu 20 Grad am Mittwoch

Am Mittwoch soll dann laut aktuellen Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) wieder der Frühling in die Steiermark einziehen. Ein paar Quellwolken können im Bergland der westlichen Obersteiermark entstehen, ansonsten wird es frühlingshaft. Die Temperaturen erreichen bei mäßigem Südwestwind im Lauf des Tages 20 Grad.

Einige Wolken und der ein oder andere Regenschauer, aber auch Sonnenschein - typisches Aprilwetter mit Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad erwartet uns am Donnerstag. Wechselhaft mit einem Mix aus Regen, lebhaftem Südwestwind und Sonne verspricht der Freitag.

