Aufgrund der der seit gestern geltenden Rückreiseverordnung, die besagt, dass Rückreisende aus den sogenannten „Risikoländern" Spanien, Niederlanden und Zypern entweder die Vollimmunisierung (Impfung) oder einen negativen PCR-Test vorweisen müssen, gibt es am Flughafen Graz Thalerhof ab sofort auch die Möglichkeit nach der Landung einen kostenlosen PCR-Gurgeltest zu machen.

Erste Station für gratis Gurgeltest

Der Flughafen ist damit die erste steirische Anlaufstelle, wo Gurgeltests angeboten werden – dieses Angebot richtet sich allerdings nur an Rückkehrer aus den genannten Ländern. Der erste Flug, der für die Testmöglichkeit in Frage kommt, landet heute um 13.30 Uhr aus Amsterdam.

Die Verantwortlichen schätzen, dass pro Woche maximal 600 Personen das PCR-Testangebot mittels Gurgeltest in Anspruch nehmen werden. Um lange Wartezeiten und Staus zu vermeiden, wurde die Abstrichnahme durch Gurgellösung gewählt, um damit eine schnellere Abwicklung der Testung zu gewährleisten.

Binnen 24 Stunden sollten die getesteten Reiserückkehrer ihr Ergebnis per SMS zugeschickt bekommen.