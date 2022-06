Wenn der längste Tag und die kürzeste Nacht am 21. Juni 2022 aufeinander treffen, werden heuer wieder in vielen steirischen Gemeinden Brauchtumsfeuer entzündet. Die kurzen Nächte rund um die Sommersonnenwende lassen bei vielen Steirerinnen und Steirern aber auch die Frage nach der optimalen Schlafdauer aufflammen. MeinBezirk.at verrät dir, was es mit dem faszinierenden Ereignis - auch aus schlafmedizinischer Sicht - auf sich hat.

STEIERMARK. Heute, am 21. Juni 2022 ist es wieder soweit: Auf der Nordhalbkugel der Erde läutet die Juni-Sonnenwende den astronomischen Sommer ein. Bei der Sommersonnenwende erreicht die Sonne ihren höchsten mittäglichen Stand. Somit ist der 21. Juni 2022 der längste Tag und die darauf folgende Nacht die kürzeste Nacht des aktuellen Kalenderjahres.

Feuer zur Sonnenwende in der Steiermark

Die Tage rund um Sonnwend werden in vielen Regionen der Steiermark mit Feuer- und Lichtbräuchen verbunden. Nach dem Osterfeuer am Karsamstag ist heuer ebenso das Entzünden eines Sonnwend- oder Johannisfeuer in der Steiermark zulässig. Da der 21. Juni in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt, kann das Brauchtumsfeuer anlässlich der Sommersonnenwende 2022 auch noch am 25. Juni, dem ersten Samstag nach dem Tag der Sonnenwende, entzündet werden.

Da es abends länger hell ist, bleiben Kinder im Sommer oftmals länger munter. Das Aufstehen am nächsten Tag fällt dann manchmal umso schwerer.

Lange Tage, kurze Nächte: Wie viel Schlaf ist gesund?

Aus schlafmedizinischer Sicht führen die kurzen Nächte rund um die Sommersonnenwende zu einer geringeren Produktion des Schlafhormons Melatonin. "Ich gehe allerdings davon aus, dass das die wenigsten Menschen bei uns subjektiv wahrnehmen", stellt Schlafmediziner Michael Saletu, der seit 2017 den Bereich Schlafmedizin am LKH Graz II Standort Süd leitet, klar. In Hinblick auf ein mögliches Schlafdefizit sei die Umstellung von der Winter- auf die Sommerzeit eher ein Thema als die Zeit rund um die Sommersonnenwende.

Gehst du im Sommer später schlafen als im Winter?

Generell bezeichnet Saletu "Schlafzeiten" als individuelle Sache, wenngleich es Normdaten dafür gebe. "Bei Erwachsenen geht man von sieben bis acht Stunden pro Nacht aus", erklärt der Experte. Die subjektive Schlafzeit determiniere sich übrigens bereits im Jugendalter.

Eine gesunde Schlafhygiene - in diesen Bereich fallen alle schlafkompatiblen Lebensstilmodifikationen, wie z.B. Bettumgebung oder verschiedene Tagesfaktoren - sei allerdings, so Saletu, das ganze Jahr über von grundlegender Bedeutung für die Gesundheit, nicht nur zur Sommersonnenwende.

Seit Juli 2017 leitet Michael Saletu den Bereich Schlafmedizin am LKH Graz II Standort Süd.

