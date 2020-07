Unzählige Branchen leiden bekanntlich unter den Folgen der Corona-Krise, eine jener Institutionen, die nun allerdings mehr denn je "gefragt" ist, ist die Schuldnerberatung Steiermark. Die WOCHE hat mit Geschäftsführer Christof Lösch über die aktuelle Beratungslage sowie über "das dicke Ende, das noch kommen wird" gesprochen.

Derzeit befinde man sich in Bezug auf die Anfragen wieder auf Vorjahresniveau. "Direkt während des Lockdowns ist die Zahl der Beratungen um die Hälfte gesunken", schildert Lösch, "derzeit bearbeiten wir rund 60 bis 70 Fälle pro Woche." Lösch geht allerdings davon aus, dass der Höhepunkt noch lange nicht erreicht ist. "In den ersten Wochen und Monaten nach dem Lockdown waren noch andere Probleme im Vordergrund. Da ging es darum, Home-Office, Home-Schooling und vieles mehr unter einen Hut zu bringen." Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder sonstige Einkommenseinbußen würden sich erst nach und nach bemerkbar machen. "Dann werden die Anfragen auch eklatant steigen", so der Schuldnerberater, der allerdings einräumt, dass es schwer abschätzbar sei, wann sich jemand meldet. In der Regel passiere es allerdings oft zu spät. "Je frühzeitiger, sich die Menschen, an uns wenden, umso besser können wir auch helfen. Sobald die privaten Reserven erschöpft sind, wird es kritisch."

Kontoüberziehung als Warnung

Lösch nennt in diesem Zusammenhang zwei große Warnsignale: Einerseits wenn man sein Konto ständig überziehen oder andererseits Geld von Freunden oder Verwandten ausleihen muss. Besondere Vorsicht sei auch bei Stundungen von Mieten und Bankzahlungen geboten, die derzeit gerade gern in Anspruch genommen werden. "Da sollte man einen guten Plan haben, wie man das Geld rückführt." Vor allem Mietschulden seien riskant, da die Gefahr besteht, aus der Wohnung zu fliegen. Hier würden sich viele in falscher Sicherheit wähnen. Neben den vielen Fällen von privater Verschuldung wenden sich auch ehemalige Selbstständige an die Schuldnerberatung, da ein unternehmerisches Scheitern vielfach auch mit privaten Schulden einhergeht. Da geht es dann unter anderem um Haftungsfragen.

Regionale und geschlechtsspezifische Unterschiede

Auch wenn die Schuldnerberatung Zweigstellen in Kapfenberg und Liezen betreibt, so liege der Fokus eindeutig im Großraum Graz. "Was jedoch nichts über die finanzielle Lage der Menschen in anderen Regionen der Steiermark aussagt", wie Christof Lösch bekräftigt. "Am Land ist natürlich oft Grundeigentum vorhanden, das heißt, hier gestaltet sich die Einschätzung des Eigenkapitals anders. Erst wenn auch das verloren gegangen ist, kann man evaluieren."

Auch zwischen den Geschlechtern zeigen sich Unterschiede, so "haben Männer oft mehr Druck, zu uns zu kommen", berichtet der Berater. "Nach Trennungen greifen bei Frauen, die meist schlechter verdienen, Lohnpfändungen weniger als bei Männern."