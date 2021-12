Unser Gesundheitspersonal geht für uns ans persönliche Limit. Dies sollte jeder von uns auch (an)erkennen.

SÜDOSTSTEIERMARK. Die Gewerkschaften zeigten nun Flagge bzw. Plakate, um auf die prekäre Lage des Personals in den Spitälern aufmerksam zu machen. Dass man auf die Missstände aufmerksam hinweist, ist auch notwendig. Man hört zwar täglich von der Situation in Sachen Intensivkapazitäten, doch fern der Krankenhausrealität hat man natürlich kaum eine Ahnung, wie es dem Personal wirklich geht.

Dass die Bediensteten an der Leistungsgrenze kratzen, ist aber schon ob der wegen Corona nötigen Schutzbekleidung nachvollziehbar – von der psychischen Belastung als oft einzige Ansprechperson für die Patienten kaum zu sprechen. Was das Personal wohl am dringendsten braucht, ist eine angemessene Verschnaufpause. Was wir persönlich der Branche zurückgeben können, ist Wertschätzung. Die Erwartungserhaltung an das Krankenhauspersonal ist stets hoch – was täglich an Leistung erbracht wird, wird aber leider oft als selbstverständlich erachtet.

Lies auch den Bericht:

Gewerkschaften sehen Gesundheitssystem kurz vorm Kollaps