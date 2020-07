Vor etwa zehn Monaten startete der Rotary-Club Feldbach in ein großes „Sammelabenteuer“. Mit an Bord waren Peterquelle sowie die 128 Feuerwehren aus den Bereichsverbänden Feldbach und Radkersburg. Das gemeinsame Ziel: Möglichst viele Plastik-Drehverschlüsse sammeln! Die Erlöse aus dem Verkauf der gebrauchten Stöpsel an ein Recyclingunternehmen sollten als Spende an die Rotary-Aktion „End Polio Now“ zur weltweiten Ausrottung der Kinderlähmung gehen.

Das Ergebnis ist überwältigend: 10 Millionen Drehverschlüsse im Gegenwert von 60.000 Impfdosen. All jene, die sich an der Sammelaktion beteiligt haben, und die Partner ermöglichen mit ihrem Einsatz 24.000 Kindern ein Leben ohne Kinderlähmung.

Peterquelle verdreifachte das Ergebnis

„Dass diese Sammelaktion so hervorragend angenommen wird, damit haben wir zu Projektbeginn überhaupt nicht gerechnet“, zieht Günter Ertler, Past-Distriktgovernor und Spiritus Rector der Sammelaktion, für das Kernteam rund um Eric Honegger, Walter Huber, Manfred Krasnitzer, Fritz Jeitler und Thomas Meier von Rotary sowie Andreas Kemmer von Peterquelle nach rund zehn Monaten Projektlaufzeit und über dreieinhalb Millionen gesammelter Drehverschlüsse bei der Abschlussfeier in Deutsch Goritz tief beeindruckt Bilanz. Peterquelle unter Geschäftsführer Gerald Doleschel stockte das Sammelergebnis auf 10 Millionen Verschlüsse auf.

Ins gleiche Horn stoßen Neo-Präsident Hannes Hofmann und dessen Vorgänger Eric Honegger. Diesen Erfolg habe man sich in den kühnsten Träumen nicht erhofft. Sie seien "so vielen Menschen so unendlich dankbar.“

Viele helfende Hände

Geholfen beim Sammeln haben auch „Longlife“, "Gleichenberger Johannisbrunnen", "Radkersburger Hof", die NMS Straden, die Kinderfreunde von Hof bei Straden oder etwa die Feuerwehrkameraden von Klöch. Fleißig waren auch die Mittelschulen Fehring und St. Stefan, die Volksschule St. Anna am Aigen, die Kinderkrippe Trautmannsdorf, der Kindergarten Zerlach am Standort Dörfla, das BG/BRG Fürstenfeld, das Grazer Priesterseminar, die SOB Pinkafeld oder das Sanitätszentrum Süd Graz des ÖBH sowie viele Privatpersonen.