In Gnas war der traditionelle Frühjahrsputz angesagt. Nach einer pandemie-bedingten Zwangspause waren über 230 Volksschulkinder und Lehrer:innen zum Müllsammeln auf den Beinen.

GNAS. Unterstützt wurde der "Putztrupp" von den Feuerwehrkräften aus Gnas, Grabersdorf und Poppendorf. Gemeinsam mit den Florianis befreiten die Schüler:innen und Lehrer:innen die Umwelt von achtlos weggeworfenem Müll.

Der "Putztrupp" durchstreifte die Wiesen und Felder.

Foto: BFVFB/C. Karner

Littering verschandelt die Natur

Nach einer kurzen Unterweisung durch Schulleiterin Gabriele Stangl und Schulwart Karl Gsell ging es ab in die Natur, um weggeworfene Gegenstände und Abfälle einzusammeln. Die Entsorgung von Abfällen an öffentlichen Plätzen und in der Natur, Littering genannt, verunstaltet nicht nur die Landschaft, sondern hat auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier.

Was nicht alles auf der Straße landet!

Foto: BFVFB/C. Karner

Ausgerüstet mit Einweghandschuhen und Müllsäcken wurden Dosen, Flaschen, Folien, Plastik, Kartons und Papier von den eifrigen Sammlern in Säcke gepackt. Ein hehrer Gedanke steht hinter dem Frühjahrsputz: Durch die Teilnahme an der Müllsammelaktion wird den Kindern ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt vermittelt.

Im Anschluss zur Sammelaktion wurden alle Teilnehmer:innen der Aktion mit gesunden Äpfeln und Getränken - gesponsert von der Marktgemeinde Gnas - versorgt.

