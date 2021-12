FELDBACH. Mittwochmorgen stürzte ein 48-jähriger Landwirt vom Dach seiner Lagerhalle. Der Mann wurde im Rettungshubschrauber C12 mit Verletzungen unbestimmten Grades zum LKH Graz geflogen.



Der Landwirt aus der Südoststeiermark hatte am Dach seiner Lagerhalle in Feldbach Kabelverlegearbeiten durchgeführt. Aus Unachtsamkeit trat er dabei auf eine nicht begehbare Wärmedämmplatte. Daraufhin stürzte der 48-Jährige rund sechs Meter in die Tiefe.

Eine Notärztin führte Erstmaßnahmen am Unfallort in Feldbach durch.

Foto: ORK

Erste Hilfe durch Notärztin

Der selbstständige Landwirt erlitt Verletzungen am Becken und am Rücken. Eine Notärztin führte Erstmaßnahmen am Unfallort durch und verständigte den Rettungshubschrauber, in dem der Verunfallte nach Graz geflogen wurde.

