Familienfreundlich, bodenständig und innovativ – die Marktgemeinde Mettersdorf am Saßbach zählt zu den Topgewinnern in der Bevölkerungsentwicklung. Eine kleine Gemeinde, aber immer etwas los: In den letzten Jahren konnte die Marktgemeinde Mettersdorf am Saßbach in der Bevölkerungsentwicklung wieder die Marke von 1.300 Einwohnern überschreiten. Mit einer Zuwachsrate von 3,74 Prozent lag man landesweit auf Platz drei und im Bezirk an der Spitze. „Wir haben alle Nahversorger im Ort, die eine...