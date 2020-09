Die Jungfohlen von Kirchberg II waren noch kein echter Prüfstein für die neu formierte und personell gut aufgestellte Truppe von Neueinsteiger Bad Radkersburg in der 1. Klasse Süd. Nach einem lockeren 6:0 mit einem Doppelpack von Rückkehrer Mitja Flisar kommt in der nächsten Runde mit Tieschen ein ernst zu nehmender Konkurrent zum Derby mit dem ersten Tabellenführer in die Parktherme-Arena. Fehlen wird bei Bad Radkersburg Andrej Dugolin, der in Kirchberg beim Stand von 5:0 eine wohl recht unnötige Rote Karte kassierte.

Tieschen war bereits in der abgebrochenen Vorsaison mitten im Titelkampf und feierte zum Auftakt einen 3:1-Sieg gegen Hatzendorf. Der erste Aufstieg in der Vereinsgeschichte könnte für Tieschen in dieser Saison aber bereits mit einem zweiten Platz möglich sein.

5. September, 18.30 Uhr: Bad Radkersburg - Tieschen, 17 Uhr: SG Mühldorf/Feldbach II - Mureck, 18 Uhr: Riegersburg - Edelsbach

6. September, 16 Uhr: Straden II - St. Anna II, 17 Uhr: Hatzendorf - Markt Harmannsdorf, Petersdorf II - Kirchberg II, SG Jagerberg - Ottendorf