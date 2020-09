Sechs Bezirksderbys in den nächsten sieben Runden. Kirchberg und Eichkögl starten.

Friedlich vereint mit Corona-Abstand saßen die neuen Trainer von Fehring und Kirchberg, Rainer Pein und Christian Scheer, auf der Tribüne in Eichkögl, um nach ihren Auftakterfolgen den nächsten Gegnern auf die Beine zu schauen. Sie werden sich übrigens in der übernächsten Runde in Fehring als Gegner gegenüberstehen. Für den richtigen Abstand sorgte in Eichkögl vor dem Auftaktmatch gegen Anger Obmann Herbert Köck höchstpersönlich, der auf jedem zweiten Platz ein Sitzkissen auflegte. Dann legte Köck auch noch Hand an, um das Spielfeld nach einem Wolkenbruch von Wasserresten zu befreien.

Christian Scheer hatte am Vorabend ein erfolgreiches Trainerdebüt mit Kirchberg beim 2:1-Sieg gegen Fladnitz gefeiert. Er sah in seinem nächsten Gegner Eichkögl eine "kompakte Mannschaft, die tief steht und mit Diego Silva, Manuel Edlinger, Martin Gutgesell und Mato Petrovic auch über gute Offensivkräfte verfügt".

Keine Trauerrede

Rainer Pein hatte mehr Anger, den nächsten Gegner von Fehring, auf dem Radar. Er wird vor seiner Mannschaft, die zum Auftakt einen fulminanten 8:2-Sieg gegen Pischelsdorf feierte, wohl keine "Trauerrede" halten, wenn er berichtet, dass Angers Abwehrchef Emmanuel Atangana in der 59. Minute mit Roter Karte vom Platz musste und nun gegen Fehring fehlen wird. Den Eichköglern hat es nichts genützt, sie gehen trotzdem mit einer 2:3-Auftaktniederlage ins Derby gegen Kirchberg.

Erfolgreicher war die neu formierte Mannschaft von Feldbach mit einem 3:1-Heimsieg gegen Krottendorf. Die Feldbacher werden von Runde sechs bis acht übrigens drei Derbys in Folge gegen ihre südoststeirischen Konkurrenten haben.

4. September, 19 Uhr: Kirchberg - Eichkögl, Anger - Fehring

5. September, 14 Uhr: Eggendorf/Hartberg II - Feldbach

1. Runde: Kirchberg - Fladnitz 2:1, Eichkögl - Anger 2:3, Fehring - Pischelsdorf 8:2, Feldbach - Krottendorf 3:1