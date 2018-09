Baumgartens Feuerwehrmänner zeigten bei Prüfung keine Nerven

11.09.2018, 15:16 Uhr

17 Mitglieder der Feuerwehr Baumgarten traten zur Branddienstleistungsprüfung an.

BAUMGARTEN. 17 Mitglieder der Feuerwehr Baumgarten in der Gemeinde Gnas stellten sich der Branddienstleistungsprüfung. Zwei Gruppen absolvierten die Prüfung in der Stufe 1 (Bronze) – weitere zwei Gruppen in der Stufe 2 (Silber). Neben einer theoretischen Aufgabe und einem Wissenstest im Bereich der Gerätekunde galt es auch, einen Löschangriff in einem vorgegebenen Zeitfenster zu meistern. Alle vier Gruppen absolvierten die Prüfung mit Bravour. So konnten fünf Leistungsabzeichen in Bronze und zwölf in Silber übergeben werden. Es gratulierten Gerhard Meixner, Bürgermeister von Gnas, und Abschnittsbrandinspektor außer Dienst Walter Schleich. Gelobt wurde auch die generationsübergreifende Kameradschaft in Reihen der Feuerwehr Baumgarten.