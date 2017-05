Neue Heimat für die Feuerwehr Zehensdorf

10.05.2017, 13:20 Uhr

In Zehensdorf in der Marktgemeinde Mettersdorf erfolgte der Spatenstich für das neue Rüsthaus.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zehensdorf in der Marktgemeinde Mettersdorf sind voller Vorfreude. Nach dem Bau der Rüsthäuser in Rannersdorf im Jahr 2008 und in Mettersdorf im Jahr 2012 bekommt nun auch in Zehensdorf die lokale Feuerwehr eine neue Heimat.Am Vorplatz des alten Rüsthauses fand nun der offizielle Spatenstich für das 600.000 Euro starke Projekt statt. Voraussichtlich soll das neue Rüsthaus im Dezember 2017 beziehbar sein. Die Finanzierung übernehmen das Land Steiermark, der Landesfeuerwehrverband, die Marktgemeinde Mettersdorf und die Feuerwehr Zehensdorf.Neben den bauausführenden Professionisten werden auch die Feuerwehrmitglieder selbst kräftig anpacken – die Truppe bringt rund 4.000 Stunden an Eigenleistung in die Projektumsetzung ein. Wie wichtig dieses große Engagement und die Förderungen für das Gelingen des neuen Rüsthauses in Zehensdorf sind, betonte der anwesende Bereichsfeuerwehrkommandant Johann Edelsbrunner.