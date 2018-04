Seriensieger holten sich erneut Römerstein-Titel

25.04.2018, 07:32 Uhr

In Johnsdorf-Brunn fiel der Startschuss für die heurige Radrennsaison.

Schon zum achten Mal wurde in Brunn das Radrennen um den großen Römerstein veranstaltet. 23 Zweierteams und ein Einzelfahrer stellten sich den Herausforderungen des speziellen "2-Rad-Rennens".Die Teams bestehen traditionell aus einem Rennrad- und einem Mountainbikefahrer, die jeweils zwei Runden auf den ausgewiesen Strecken absolvieren müssen. Die Rennradetappe führte über rund 11 Kilometer, auf denen es 191 Höhenmeter zu überwinden gilt. Die Mountainbikestrecke hingegen hatte eine Länge von 3,5 Kilometern mit 89 Höhenmetern pro Runde.Eröffnet wurde das Rennen unter der Leitung von Markus Lazar mit einem Massenstart auf der L 207 von Landtagsabgeordneten Franz Fartek.Den Sieg in der Gesamtwertung holten sich wie schon in den vergangenen Jahren Christian Ranftl und Florian Lienhart in einer Zeit von 57:39. Die neue Ü100-Wertung – in dieser Kategorie müssen beide Fahrer zusammen über 100 Jahr alt sein – gewannen Hartmut Pawlik und Eduard Trausmüller in einer Zeit von 1:02:49, die in der Gesamtwertung den zweiten Platz bedeutete.